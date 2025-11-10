După un sezon discret la Rapid, Florent Hasani a plecat în februarie la Boluspor, liber de contract, iar mutarea s-a dovedit inspirată.



Departe de Giulești și de presiunea tribunei, Hasani a devenit liderul echipei sale, poartă banderola de căpitan și trage aproape singur formația în lupta pentru salvare.



Hasani face spectacol în Turcia



În cele 12 meciuri jucate până acum în a doua ligă turcă, Hasani are opt goluri și două pase decisive. Atacantul venise în România în ianuarie 2024, de la KF Tirana, pentru aproximativ 300.000 de euro, însă la Rapid nu a găsit ritmul așteptat.



În Turcia, lucrurile s-au schimbat radical. Hasani joacă mult mai aproape de poartă, are libertate în ofensivă, iar responsabilitatea de căpitan pare să-l motiveze. Cota fotbalistului este în prezent 600.000 de euro, conform Transfermarkt.



Boluspor nu stă foarte bine în campionat



Problema rămâne însă poziția echipei în clasament. Boluspor ocupă doar locul 12, cu 17 puncte după 13 etape (4 victorii, 5 egaluri, 4 înfrângeri). Lider este Bodrumspor, fosta echipă a lui George Pușcaș, care e lider cu 27 de puncte.



Pentru kosovar urmează o nouă șansă de a-și continua forma excelentă în weekend, când Boluspor întâlnește pe Amed SK, sâmbătă, de la ora 12:30.

