Georgios Katsikas (35 de ani), fundașul adus de Cosmin Contra la Dinamo în vara lui 2017, a ajuns să evolueze acum în ligile regionale din Grecia.

Grecul a semnat atunci gratis cu „câinii“, după ce plecase de la Esbjerg, și a prins 45 de meciuri în tricoul alb-roșu, marcând și trei goluri.

Plecat de la Dinamo, fundașul joacă acum la „județeană“, în Grecia

După despărțirea din ianuarie 2019, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă. A trecut pe la Dinamo Brest, unde a câștigat titlul în Belarus, apoi la Lokomotiv Sofia și Nea Salamis Famagusta, în Cipru.

