Plecat de la Dinamo, fundașul joacă acum la „județeană“, în Grecia

Fundașul era adus în vara lui 2017 de către Cosmin Contra.

Georgios Katsikas (35 de ani), fundașul adus de Cosmin Contra la Dinamo în vara lui 2017, a ajuns să evolueze acum în ligile regionale din Grecia.

Grecul a semnat atunci gratis cu „câinii“, după ce plecase de la Esbjerg, și a prins 45 de meciuri în tricoul alb-roșu, marcând și trei goluri.

După despărțirea din ianuarie 2019, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă. A trecut pe la Dinamo Brest, unde a câștigat titlul în Belarus, apoi la Lokomotiv Sofia și Nea Salamis Famagusta, în Cipru.

În vara lui 2024 a rămas liber de contract și cotat la doar 75.000 de euro pe Transfermarkt, față de 800.000 în perioada de vârf de la Twente.

În cele din urmă, Katsikas a ales să revină acasă și a semnat cu PAO Doxa Assirou, un club amator din A1 EPS Makedonias, o ligă locală din regiunea Thessaloniki, echivalentul „județenei“ de a noi.

