Mircea Lucescu vrea sa dea lovitura! Ce super fotbalist din Serie A vrea sa transfere la Kiev dupa castigarea titlului

Antrenorul roman insista pentru un jucator pe care si-l doreste din 2013.

Proaspat campion in Ucraina, Mircea Lucescu mai poate castiga un trofeu. Dinamo Kiev va juca finala Cupei Ucrainei contra celor de la Zorya.

Antrenorul roman se gandeste deja la sezonul viitor. Lucescu doreste sa isi intareasca echipa cu Gianluigi Buffon, jucator pe care l-a vrut si in 2013, cand o antrena pe Shakhtar.

Goalkeeper-ul a mai avut o tentativa de a se retrage in 2018, cand a spus ca va juca un ultim sezon pentru PSG. Insa dorinta de a castiga Champions League a fost mai mare. Dupa doar un an, legendarul portar s-a intors la marea dragoste, Juventus.

In actualul sezon, la 43 de ani, Buffon a aparat doar 12 meciuri pentru echipa torineza, in care a incasat 7 goluri.

Pe langa Dinamo Kiev, italianul este dorit acum si de Olympiakos Pireu, care a devenit recent campioana a Greciei, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisabona, care este aproape de a cuceri titlul in Portugalia, si Galatasaray Istanbul.

Poarta lui Dinamo Kiev a fost aparata in acest an competitional de ucrainianul Georgiy Bushchan, care in 33 de meciuri a primit 26 de goluri.