"Ar putea sa antreneze in una din ligile mari ale Europei!" Mircea Lucescu, laudat de o legenda a Barcelonei

Antrenorul roman tocmai a reusit sa castige titlul in Ucraina cu Dinamo Kiev, dupa ce in trecut castigase cu marea rivala, Sahtior.

Considerat de multi ca fiind cel mai bun antrenor roman din istorie, Mircea Lucescu face performante in tara vecina cum nu a mai reusit nimeni in istoria recenta. Acesta a atras atentia si unui fost mare fotbalist al Barcelonei, Rivaldo, partener al companiei de pariuri Betfair, care a analizat parcursul echipei si spune ca Lucescu ar putea antrena oriunde in Europa.

"Dat fiind trecutul pe care l-a avut, ma asteptam la asa ceva din partea lui Lucescu, care a profitat de calitatile sale si experienta din fotbalul din Ucraina. A reusit sa intrerupa dominatia Sahtiorului si a dovedit ca este in continuare un manager grozav, capabil sa aiba succes si la alte cluburi.

E normal sa vedem o ostilitate din partea fanilor din cauza titlurilor castigate alaturi de clubul rival. Va fi nevoie de timp pentru ca fanii lui Dinamo Kiev sa accepte ideea ca el este acum antrenorul echipei, dar sunt sigur ca daca va continua sa castige titluri pentru ea, fanii il vor ierta mai repede.

Poate este adevarat ca Lucescu a trecut cumva pe sub radar-ul echipelor mari europene in ciuda celor 33 de trofee castigate in cariera. A avut o experienta scurta in Italia alaturi de Inter acum mai bine de 20 de ani, dar acum este mult mai experimentat si se poate descurca mult mai bine.



Acestea fiind zise, cred ca a fost trecut putin cu vederea, dar are calitatile necesare sa antreneze echipe bune de club din Europa. Daca inca traieste fotbalul cu entuziasm, sunt sigur ca i-ar placea sa antreneze un club mai mediatizat din ligile mari ale Europei. Va depinde de vointa sa si de agentii sai, dar daca judecam dupa realizarile pe care le are in spate, nu am dubii ca ar fi bine primit la