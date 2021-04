'Am intrebat 100 de romani: ati auzit de echipa asta?' Probabil 99 ar zice ca nu! :) Asta ar fi o surpriza uriasa. Ce echipa incearca sa-l convinga pe Olaroiu si Lucescu

Liberi de contract dupa ce au plecat de la Suning, respectiv Al Hilal, romanii Olaroiu si Lucescu sunt amandoi pe lista unui club care vrea sa investeasca masiv in urmatorii ani.

Ziarul Strats Times din Singapore scrie ca Lion City Sailors ii curteaza pe cei doi romani. Olaroiu si Lucescu Jr. sunt tintele prioritare. Pe lista clubului aflat acum pe locul 2 in campionatul din Singapore mai sunt sarbul Drulovic si portughezul Rui Victoria.

Acum pe locul 2 in campionat, la 3 puncte in spatele lui Albirez Niigata, Lion City Sailors a terminat pe 3 sezonul trecut. Echipa e in cautare de antrenor dupa ce Aurelio Vidmar s-a despartit de club.



Campionatul din Singapore are numai 8 echipe.

Olaroiu si Lucescu mai au optiuni importante sa-si continue carierele in Asia. Despre Lucescu s-a scris si ca a negociat cu Parma si Sampdoria, dar si cu AEK Atena.

Antrenorii pe care ii vrea Lion City Sailors