Mircea Lucescu, intors din drum de fiul sau: "Tata, tu nu poti sa renunti!" Prin ce a trecut antrenorul roman la Kiev

Mircea Lucescu a cucerit campionatul in Ucraina cu Dinamo Kiev, cu 3 etape inainte de final.

In vara anului trecut, Mircea Lucescu a surprins pe toata lumea cand a ales-o pe Dinamo Kiev. Dupa 12 sezoane in care a antrenat-o pe Sahtar Donetk, antrenorul roman a fost vazut ca un intrus de unii suporteri ai echipei din Kiev.

De altfel, Mircea Lucescu a si vorbit despre perioada dificila de la inceput si despre ce a insemnat aceasta provocare pentru el.

"A fost o confruntare cu mine insumi. Cu gandurile mele, cu ideile, cu metodele mele. Mereu nelinistit, mereu intrebandu-ma ce pot face mai mult, ce pot adauga pentru a fi si mai bine.

Au fost opt luni grele, delicate, mai ales la inceput. Îmi amintesc cand am vrut sa plec din cauza suporterilor. M-a sunat Răzvan atunci. Mi-a zis asa: "Tata, tu nu poti sa renunti! Indiferent ce s-ar intampla, trebuie sa mergi mai departe!". Si am continuat. Nimeni nu stie ca eu nu am cerut niciun transfer. Am vrut insa ca banii sa fie investiti in infrastructura. In terenuri, in sala de forta.

In iarna, ne-am antrenat uneori in conditii imposibile si nu se va mai repeta. Vom avea trei terenuri cu gazon hibrid. Si sala de forta. Și autocare noi pentru prima echipa si pentru juniori. In primul rand, imi doresc ca jucatorii sa aiba cele mai bune conditii", a declarat Mircea Lucescu pentru GSP.

Cu titlul castigat cu Dinamo Kiev, "Il Luce" a ajuns la 34 de trofee in cariera de antrenor, urmand sa joaca finala Cupei Ucrainei cu trofeul numarul 35 pe masa. Dar, si aici, managarul are ceva de adaugat.

"In primul rand, nu am 34 acum, ci 36. Institutul de Statistica a Fotbalului tine cont si de cele doua promovari de pe locul 1, cu Corvinul si Brescia. Sunt tot campionate castigate. Si, ca sa fie si mai corect, eu am 37 de trofee!



Ultimul e Cupa Romaniei contra Stelei. Am castigat, echipa adversa s-a retras de pe teren. Tot trebuie sa imi dea inapoi acel trofeu”, a dezvaluit Mircea Lucescu.