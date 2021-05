Real Madrid, fara un jucator important la returul cu Chelsea! Cine este fotbalistul care s-a accidentat

Zidane nu se va putea baza pe un titular in returul cu Chelsea.

Raphael Varane s-a accidentat in timpul meciului cu Osasuna si va lipsi 10 zile, astfel ca nu va fi pe teren miercuri, la returul dintre Chelsea si Real Madrid.

Zidane nu ii are nici pe Carvajal sau Vazquez pentru retur. In schimb, Sergio Ramos si Mendy sunt pregatiti sa revina pe teren, dupa ce au fost menajati in ultima perioada.

Cum ar putea arata Real Madrid cu Chelsea: Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric, Valverde - Benzema, Hazard / Vinicius jr.

In varsta de 28 de ani, Varane s-ar putea desparti de Real Madrid in vara. Francezul si-a dorit sa plece si in 2019, dar a ramas intr-un final. Acum insa este momentul ideal.

Contractul lui expira la sfarsitul sezonului urmator, astfel ca suma de transfer va fi mai mica, devenind astfel un jucator mai accesibil. In aceeasi masura, un pret mic il poate face pe Varane sa aiba pretentii ridicate in ceea ce priveste salariul.

Varane este urmarit de United, PSG si Chelsea, informeaza Mundo Deportivo. Aceeasi sursa mentioneaza ca Chelsea este mai aproape de transfer, comparativ cu celelalte echipe.