Din rău în mai rău! Unai Emery și-a pierdut răbdarea cu Philippe Coutinho, care nu a marcat deloc în acest sezon

Este vorba despre Philippe Coutinho (30 de ani), care joacă la Aston Villa din luna ianuarie. După șase luni, englezii au decis să-l transfere definitiv pe sud-american de la Barcelona, pentru 20 de milioane de euro.

Unai Emery vrea să-l dea afară și pe Philippe Coutinho de la Aston Villa!

Unai Emery nu este mulțumit de evoluțiile sale, astfel că se ia în calcul plecarea brazilianului de pe Villa Park. În plus, o eventuală plecare a lui Coutinho ar aduce un plus și pentru bugetul clubului, având în vedere că sud-americanul are un salariu imens, scrie Mundo Deportivo.

Dacă va renunța la Coutinho în schimbul unei sume de transfer, Aston Villa va trebui să redirecționeze 50% către Barcelona, care a păstrat un procent dintr-un viitor transfer.

Coutinho a bifat nu mai puțin de 14 meciuri în acest sezon pentru Aston Villa, în campionat și Cupa Ligii, multe dintre acestea din postura de rezervă și fără să reușească să marcheze pentru echipa sa.

Evaluat la 150 de milioane de euro în 2018, cota de piață a lui Coutinho s-a prăbușit considerabil în ultimii ani. În prezent, Transfermarkt îi oferă mijlocașului brazilian o cotă de piață de 18 milioane de euro.

În 2018, Coutinho a fost protagonistul unui transfer impresionant de la Liverpool la Barcelona, pentru 135 de milioane de euro. Pe Camp Nou, brazilianul nu a avut evoluții pe măsura așteptărilor, astfel că a fost rapid îndepărtat de la echipă.