"Nu s-a vazut care este echipa de pe primul loc!" Marius Sumudica a scos un egal chinuit cu liderul din Turcia si a surprins la finalul partidei

Meciul dintre Gaziantep si Alanyaspor s-a incheiat cu scorul 1-1.

Romanul e sub presiune dupa ce a pierdut doua meciuri consecutiv. Gaziantep s-a salvat in prelungirile meciului cu liderul Alanyaspor.

Cisse a marcat in minutul 33 pentru oaspeti, dar echipa lui Sumudica a dat lovitura in minutul 90+1 prin Kana-Biyik. In urma acestui rezultat, echipa lui Sumudica e pe locul 9 in clasament, cu 12 puncte.

Sumudica s-a plans de lipsa mai multor jucatori din primul 11 si este convins ca echipa s-ar fi impus fara mari probleme daca ar fi avut tot lotul disponibil:

"Vreau sa le multumesc elevilor mei si fanilor. Astazi, cu toata modestia, nu s-a vazut care este echipa de pe primul loc. Am avut momente in care am pus presiune pe ei, am dominat. Toata lumea trebuie sa stie ca nu am avut cinci juctori din primul «11». Daca azi aveam toata echipa, ar fi fost o victorie usoara", a spus Sumudica la finalul partidei.