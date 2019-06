Pentru ea si-a parasit Veratti sotia. Cine este noua iubita a starului de la PSG. GALERIE FOTO SEXY

Jessica Aidi este noua iubita a lui Veratti.

Marco Veratti are o noua iubita. Jessica Aidi este un model care l-a facut pe Veratti sa isi paraseasca sotia.

Jucatorul de 27 de ani al celor de la PSG s-a despartit de sotia sa, Laura Zazzara, in martie. Veratti a cunoscut-o pe Jessica intr-un restaurant din Franta. Aceasta pozeaza pentru diferite campanii de publicitate. Recent a aparut in revista Sports Ilustrated, unde a pozat in diferite costume de baie.

In galeria foto de mai jos vezi cat de bine arata aceasta.

