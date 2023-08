Supertransfer la arabi! 60 de milioane de euro și un salariu gigantic

Cotat la 40 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mijlocașul central italian ar mai avea contract cu gruparea pariziană până la finalul sezonului 2025/26.

Însă, potrivit jurnalistului sportiv Nicolo Schira, Marco Verratti s-a înțeles cu Al Ahli la nivel personal, iar cluburile negociază acum plecarea superfotbalistului din fotbalul european.

Jurnalistul a mai scris pe Twitter că Paris Saint-Germain vrea 60 milioane de euro pe Verratti, pentru care a plătit doar 12 milioane de euro în urmă cu 11 ani.

Marco #Verratti has agreed personal terms with #AlAhli for a contract until 2026 (€40M/year). Saudi’s Club are in talks to try to reach an agreement with #PSG, which ask 60M at least to sell the midfielder. #transfers ????????