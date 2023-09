Salariul colosal pe care Marco Verratti îl va încasa în Arabia Saudită!

Cumpărat de PSG în 2012, de la Pescara, pentru 12 milioane de euro, Marco Verratti a devenit unul dintre cei mai promițători mijlocași din Europa.

Fotbalistul a strâns 416 meciuri pentru parizieni și a cucerit 30 de trofee, printre care 9 titluri în Ligue 1. Din palmaresul său lipsește trofeul Uefa Champions League, pe care a fost aproape să îl obțină în 2020.

Diferența dintre noul și vechiul salariu este una imensă pentru fotbalistul italian. Staff-ul qatarez îl va recompensa pe Veratti cu 30 de milioane de euro, de cinci ori mai mulți bani față de salariul primit de la Nasser Al-Khelaifi, președintele qatarez al Psg.

Sursa: Twitter / Nicolo Schira

???? Done Deal and confirmed! Marco #Verratti to #AlArabi from #PSG for €50M. Contract until 2026 (€30M/year). #transfers ???????? https://t.co/dFiqfh3ojx