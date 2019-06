OFICIAL: cat lipseste Neymar dupa accidentarea din meciul Braziliei! PSG a facut anuntul

PSG sustine ca accidentarea lui Neymar nu e atat de grava cum se credea initial.

Starul Brazilian se temea ca are probleme cu ligamentele si ca va sta departe de teren luni de zile. Nu e cazul. PSG anunta ca Neymar va putea juca inca din prima etapa a sezonului viitor. Super atacantul de pe Parc des Princes e out din nationala Braziliei la Copa America. Va sta pe margine o luna de zile.



"Situatia lui Neymar a fost evaluata sambata de doi medici. Ambii au diagnosticat o entorsa la ligamentul gleznei de la piciorul drept, fara indicatie chirurgicala. Revenirea lui Neymar se poate produce in 4 saptamani", a anuntat PSG.

Nu e singura grija a brazilianului. Neymar e in plin scandal dupa acuzatiile de viol ale unui model brazilian.