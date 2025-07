Manchester City a pus ochii pe omul de bază al lui Chivu! Inter ar putea rămâne fără el

A fost botezat după actorul Denzel Washington

Denzel Justus Morris Dumfries (29 de ani / 188cm) este născut la Rhoon, un sat de lângă Rotterdam, din tată originar din Insula Aruba și mamă provenită din Surinam, care l-au numit după actorul Denzel Washington. S-a format la juniorii cluburilor VV Smitshoek și BVV Barendrecht, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Sparta Rotterdam (2014-2017), Heerenveen (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021) și Inter Milan (2021-2025).



Are 65 de selecții și 10 goluri pentru naționala Olandei, cu care a participat la Nations League Finals 2019 (locul 2), Euro 2020 (optimi de finală), CM 2022 (sferturi de finală) și Euro 2024 (semifinală). În palmares are Serie A (2023-2024), Coppa Italia (2021-2022), 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022, 2023), două finale de Champions League (2022-2023, 2024-2025) și includerea în Eredivisie Team of the Year (2018-2019).



Poate juca ca fundaș dreapta sau mijlocaș dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro.