Alex Dobre (28 de ani) a refuzat să semneze prelungirea contractului cu Rapid. Angajamentul său curent urmează să expire pe 30 iunie 2027.

Golgheterul giuleștenilor a primit o ofertă de creștere a salariului de la 12.000 de euro la 15.000 de euro.

Alex Dobre joacă tare în negocierile cu Rapid

Cu toate acestea, extrema dreapta își dorește să câștige 20.000 de euro pe lună pentru a rămâne în Giulești, conform fanatik.ro.

Dobre are șanse foarte mici să-i fie îndeplinită cerința de către conducerea alb-vișiniilor.

Prin urmare, în ianuarie 2027, va putea negocia cu orice club își dorește. În cazul unui acord, Alex Dobre ar putea să plece de la Rapid liber de contract în iunie 2027.

De serviciile sale a fost interesată Rangers, însă conducerea alb-vișiniilor a considerat oferta mult prea mică pentru cel mai bun marcator al echipei.

Dobre, golgheterul giuleștenilor

Cu cinci goluri în 13 etape din Superligă, Alex Dobre este golgheterul Rapidului în sezonul curent. În total, el a strâns 88 de meciuri, 30 de goluri și o pasă decisivă în alb-vișiniu.

Alex Dobre a ajuns liber de contract la Rapid, în octombrie 2024, după despărțirea de Famalicao. 3.000.000 de euro este cota sa de piață din prezent pe Transfermarkt.