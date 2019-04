Pasiunea pentru fotbal chiar poate intrece orice limite! Tatuajul NEBUN facut de un fan al lui River Plate! Ce se intampla cand il scanezi!

Suporterii din America de Sud sunt recunoscuti pentru fanatismul lor, insa acesta poate depasi uneori anumite limite. Anul trecut, meciul retur al finalei Copei Libertadores a fost amanat si mutat ulterior pe Santiago Bernabeu, dupa ce fanii lui River Plate au atacat autocarul celor de la Boca Juniors.

River Plate a castigat trofeul, dupa 5-3 la general, iar fanii au declansat nebunia in Argentina. La cinci luni de la acel moment, fanii lui River inca traiesc intens experienta din decembrie. Dupa ce s-au impus in Superclasico, un suporter al lui River a decis sa isi tatueze pe picior un cod QR.

La prima vedere poate parea ceva de neinteles, insa atunci cand scanezi codul cu un smartphone, acesta te redirectioneaza catre un clip in care sunt prezentate golurile marcate de River Plate in finala cu Boca Juniors.

???? This River Plate fan has had a tattoo that helps him watch his team beat Boca Juniors in the Copa Libertadores final...

Meanwhile in England, grown men have a picture of Gary Neville on their back

???? @ACristofalo pic.twitter.com/ecESwFzltD