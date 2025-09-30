VIDEO EXCLUSIV Format la Academia Victor Hănescu, Cezar Crețu a spus la Poveștile Sport.ro ce a învățat de la fostul tenismen român

Format la Academia Victor Hănescu, Cezar Crețu a spus la Poveștile Sport.ro ce a &icirc;nvățat de la fostul tenismen rom&acirc;n Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cezar Crețu, invitatul lui Andru Nenciu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

TAGS:
Tenis ATPAcademia Victor HănescuCezar CretuVictor HanescuTenis Romania
Din articol

Cezar Crețu (24 de ani) a înregistrat o serie de nouăsprezece victorii consecutive pe zgură, în ultima lună a verii acestui an.

Cezar Crețu, îndrumat de Victor Hănescu către pregătire mentală

Tenismenul ieșean a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a început recent să colaboreze cu un preparator mental din Olanda.

În această direcție a lucrului cu propriul psihic l-a condus tocmai mentorul Victor Hănescu, în a cărui academie s-a format.

Cezar Crețu

  • Cezar cretu povestile sport ro invitat
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Probabil că am preluat, și involuntar, din calitățile tehnice ale lui Victor Hănescu.”

Vorbind despre impactul lui Victor Hănescu în cariera sa de tenismen profesionist, Cezar Crețu a spus următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

„Ce am învățat de la el și m-a ajutat foarte mult este deschiderea spre partea mentală a tenisului. Sunt recunoscător pentru aceste lucruri, deoarece a reușit să vină cu noi informații, cu noi trăiri, cu o viziune aparte pe care să o poată transmită mai departe jucătorilor din Academia Victor Hănescu și, implicit, și mie.

Mi s-a mai spus, mai ales în ultima vreme, că jocul meu se aseamănă cu al lui Victor. Probabil că și involuntar am preluat din calitățile lui tehnice.

Un jucător pe care îl văd eu asemănător cu mine este Karen Khachanov. Stilurile noastre sunt similare, dar mi-ar plăcea să iau ceva și din jocul lui Alcaraz, fiindcă are cel mai bun joc din momentul de față,” a punctat Cezar Crețu, în dialog cu jurnalistul Andru Nenciu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premii mai mari la Loteria Română. Jucătorii care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Premii mai mari la Loteria Rom&acirc;nă. Jucătorii care ghicesc trei numere vor c&acirc;știga mai mulți bani
ULTIMELE STIRI
Kylian Mbappe a băgat-o pe Real Madrid &icirc;n cărțile de istorie! A avut nevoie doar de 25 de minute
Kylian Mbappe a băgat-o pe Real Madrid în cărțile de istorie! A avut nevoie doar de 25 de minute
UEFA Champions League | ACUM: Kairat Almaty - Real Madrid 0-2 și Atalanta - Club Brugge 0-1. Urmează Cristi Chivu &icirc;n Inter - Slavia și Chelsea - Benfica
UEFA Champions League | ACUM: Kairat Almaty - Real Madrid 0-2 și Atalanta - Club Brugge 0-1. Urmează Cristi Chivu în Inter - Slavia și Chelsea - Benfica
Reacția lui Alexandru Musi, c&acirc;nd a văzut pe ce loc e FCSB &icirc;n Superligă
Reacția lui Alexandru Musi, când a văzut pe ce loc e FCSB în Superligă
Marian Iancu r&acirc;de de două echipe din Superliga: &rdquo;No money, no funny! Din două, una nu faci bună!&rdquo;
Marian Iancu râde de două echipe din Superliga: ”No money, no funny! Din două, una nu faci bună!”
Luis Enrique e fanul numărul 1 al unei echipe. Și nu e PSG! &bdquo;Iubesc să &icirc;i urmăresc!&rdquo;
Luis Enrique e fanul numărul 1 al unei echipe. Și nu e PSG! „Iubesc să îi urmăresc!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: &rdquo;Poate a semnat cu altcineva!&rdquo;

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

&bdquo;Reghe&ldquo; caută evadarea: ce se &icirc;nt&acirc;mplă, &icirc;n Sudan, &icirc;ngrozește planeta

„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta

Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră

Compagno, ce pierdere pentru FCSB: aruncat de Becali, e la un pas de o performanță majoră

Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai &icirc;nt&acirc;mplase de 15 ani!

Inter, premieră profitabilă după venirea lui Chivu: așa ceva nu se mai întâmplase de 15 ani!

Nistor, &icirc;ngrozit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la U Cluj: &bdquo;&Icirc;mi e frică. Sincer!&ldquo;

Nistor, îngrozit de ce se întâmplă la U Cluj: „Îmi e frică. Sincer!“



Recomandarile redactiei
Reacția lui Alexandru Musi, c&acirc;nd a văzut pe ce loc e FCSB &icirc;n Superligă
Reacția lui Alexandru Musi, când a văzut pe ce loc e FCSB în Superligă
UEFA Champions League | ACUM: Kairat Almaty - Real Madrid 0-2 și Atalanta - Club Brugge 0-1. Urmează Cristi Chivu &icirc;n Inter - Slavia și Chelsea - Benfica
UEFA Champions League | ACUM: Kairat Almaty - Real Madrid 0-2 și Atalanta - Club Brugge 0-1. Urmează Cristi Chivu în Inter - Slavia și Chelsea - Benfica
Marian Iancu r&acirc;de de două echipe din Superliga: &rdquo;No money, no funny! Din două, una nu faci bună!&rdquo;
Marian Iancu râde de două echipe din Superliga: ”No money, no funny! Din două, una nu faci bună!”
Luis Enrique e fanul numărul 1 al unei echipe. Și nu e PSG! &bdquo;Iubesc să &icirc;i urmăresc!&rdquo;
Luis Enrique e fanul numărul 1 al unei echipe. Și nu e PSG! „Iubesc să îi urmăresc!”
C&acirc;ți spectatori au fost prezenți la meciul Steaua - Sepsi 2-1
Câți spectatori au fost prezenți la meciul Steaua - Sepsi 2-1
Alte subiecte de interes
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Victor Hănescu lansează campioni la academia lui. Dovada că fostul tenismen a pus pe picioare un proiect de succes
Victor Hănescu lansează campioni la academia lui. Dovada că fostul tenismen a pus pe picioare un proiect de succes
Cum s-a &icirc;nființat Academia Victor Hănescu? Fostul tenismen rom&acirc;n a dezvăluit totul, &icirc;n emisiunea Poveștile Sport.ro
Cum s-a înființat Academia Victor Hănescu? Fostul tenismen român a dezvăluit totul, în emisiunea Poveștile Sport.ro
Cuplurile de tenismeni: un tenismen rom&acirc;n dezvăluie din interior ce se petrece &icirc;n &bdquo;Sportul Alb,&rdquo; după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de r&acirc;s
Cuplurile de tenismeni: un tenismen român dezvăluie din interior ce se petrece în „Sportul Alb,” după ce Rune și Kalinskaya s-au făcut de râs
&bdquo;Cine s-ar preta pentru un rol de antrenor bun &icirc;n tenis, Federer, Djokovic sau Nadal?&rdquo; Răspunsul oferit de Cezar Crețu la Poveștile Sport.ro
„Cine s-ar preta pentru un rol de antrenor bun în tenis, Federer, Djokovic sau Nadal?” Răspunsul oferit de Cezar Crețu la Poveștile Sport.ro
CITESTE SI
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis &icirc;n Rom&acirc;nia. ASF nu &icirc;i mai permite să &icirc;ncheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați &icirc;nainte de nuntă. &rdquo;Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie&rdquo;

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost &bdquo;protejatul lui&rdquo;, nu partener: &bdquo;S-a maturizat, dar mai are multe de făcut&rdquo;

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!