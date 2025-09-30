În această direcție a lucrului cu propriul psihic l-a condus tocmai mentorul Victor Hănescu , în a cărui academie s-a format.

Tenismenul ieșean a dezvăluit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că a început recent să colaboreze cu un preparator mental din Olanda.

„Probabil că am preluat, și involuntar, din calitățile tehnice ale lui Victor Hănescu.”

Vorbind despre impactul lui Victor Hănescu în cariera sa de tenismen profesionist, Cezar Crețu a spus următoarele, în emisiunea Poveștile Sport.ro:

„Ce am învățat de la el și m-a ajutat foarte mult este deschiderea spre partea mentală a tenisului. Sunt recunoscător pentru aceste lucruri, deoarece a reușit să vină cu noi informații, cu noi trăiri, cu o viziune aparte pe care să o poată transmită mai departe jucătorilor din Academia Victor Hănescu și, implicit, și mie.



Mi s-a mai spus, mai ales în ultima vreme, că jocul meu se aseamănă cu al lui Victor. Probabil că și involuntar am preluat din calitățile lui tehnice.



Un jucător pe care îl văd eu asemănător cu mine este Karen Khachanov. Stilurile noastre sunt similare, dar mi-ar plăcea să iau ceva și din jocul lui Alcaraz, fiindcă are cel mai bun joc din momentul de față,” a punctat Cezar Crețu, în dialog cu jurnalistul Andru Nenciu.

