După eșecul la limită din Croația, scor 0-1, antrenorul român cere o altă față a echipei PAOK Salonic pe un stadion "Toumba" care se anunță arhiplin. Calificarea în faza grupelor depinde de o singură rețetă: atitudine total schimbată.



Lucescu a analizat la rece meciul tur, pe care l-a considerat echilibrat și decis de o singură eroare a echipei sale. Antrenorul a punctat exact unde au greșit elevii săi și ce trebuie să îndrepte pentru a întoarce soarta calificării.



"Am făcut pași înapoi"



"A fost un meci echilibrat, un joc clasic de egalitate, dar o greșeală de-a noastră ne-a costat. Nu am presat cum ar fi trebuit, nu am avut agresivitatea necesară și le-am permis celor de la Rijeka să găsească spații. Am făcut pași înapoi în ceea ce privește stilul nostru", a spus tehnicianul român în cadrul conferinței de presă.



Soluția pentru meciul de joi seară este, în viziunea sa, una singură și ține de spiritul de luptă. "Trebuie să jucăm cu agresivitate și cu intensitate. Să intrăm pe teren cu această mentalitate în fața fanilor noștri pentru a obține calificarea", a continuat Lucescu.



Întrebat despre sprijinul pe care îl va oferi un stadion plin, antrenorul a subliniat importanța fanilor pentru moralul echipei.



"Este foarte important. Am simțit că ne-a lipsit o parte din încredere. Un stadion plin nu îl va face pe adversar să se teamă, dar ne va da nouă o energie diferită", a încheiat Răzvan Lucescu, care la final a transmis un mesaj ferm legat de șansele la calificare: "Trebuie să o facem!".

