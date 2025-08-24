Victorii în stil italian! Așa poate fi descris, deocamdată, ce face PAOK Salonic, în această vară.

Trupa pregătită de Răzvan Lucescu a disputat patru partide, în preliminariile Europa League și în campionat, și în trei dintre ele s-a impus cu 1-0. Cu precizarea că victoria crucială din manșa a doua a turului 3 preliminar Europa League, cu Wolfsberger din Austria, a venit în prelungiri.

Duminică, PAOK Salonic a debutat în noua ediție a campionatului intern. Și, încă o dată, a obținut o victorie fără sclipire, la o diferență minimă: 1-0, acasă, cu AEL Larissa. Singurul gol al meciului a fost înscris de Despodov, în minutul 47.

Pentru Răzvan Lucescu urmează adevărata provocare, cea europeană. Pentru că, joi, de la ora 20.30, e programat PAOK Salonic – Rijeka (Croația), în play-off-ul Europa League. În tur, croații s-au impus cu 1-0, așa că grecii trebuie să întoarcă scorul pentru a merge în grupa competiției. În caz contrar, PAOK Salonic va evolua în grupa de Conference League.

