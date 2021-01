Pantilimon, situatie teribila in Turcia! A cerut sa fie RUPT contractul, desi e titular la Denizlispor

Costel Pantilimon a ajuns in vara la Denizlispor.

Situatia clubului nu e cea mai buna nici in clasament, nici in birouri. Denizli e penultima in clasament si are de recuperat 6 puncte pana la prima pozitie care permite salvarea. Pantilimon e titular, insa asta nu-l incanta. Portarul roman e neplatit de luni de zile. Presa turca anunta ca Pantilimon se numara printre cei 5 jucatori de la Denizlispor care au facut plangere la FIFA in privinta situatiei in care se afla. Alaturi de el, fostul fundas de la CFR Cluj, Tiago Lopez, dar si Subotic (ex. Dortmund), Dossevi (ex. Toulouse) si Leismann.

Pantilimon, 33 de ani, a ajuns la Denizli din postura de jucator liber de contract. Abia retras din nationala Romaniei, Panti are 11 jocuri in acest sezon.