Costel Pantilimon este dorit de un club din Liga 1! Lui i s-ar fi oferit si un post de antrenor in Anglia

Portarul a rupt contractul cu Denizlispor si este asaltat de oferte.

Costel Pantilimon a ajuns la Denizlispor, ultimul loc in Super Lig, in septembrie 2020, si a bifat 15 prezente, toate ca titular. In ianuarie 2021, pe fondul problemelor financiare de la club, mai multi jucatori straini si-au depus memorii la UEFA si au inceput sa paraseasca clubul. Alaturi de Neven Subotici (acum la Rheindorf Altach), Ismail Aissati, Tiago Lopes, Mathieu Dossevi si Fabiano Leismann, portarul roman a acuzat neplata pe mai multe luni a salariului si a primelor trecute in contract, dar doar el si primii treii au denuntat unilateral contractul si au parasit echipa si orasul din sud-vestul Turciei.

Din 31 ianuarie, goalkeeperul doar se antrena cu echipa si statea pe banca de rezerve, dar a refuzat sa intre pe teren pana nu va primi restantele. Cum acest lucru nu s-a intamplat, Pantililon a parasit Turcia in urma cu o saptamana. Cel mai probabil, Pantilimon va fi declarat jucator liber de contract de forul continental, care va obliga clubul turc sa ii plateasca despagubiri. Pana la o decizie finala, acesta poate semna cu orice echipa doreste, urmand ca procesul sa merga pe rol pana la clarificarea chestiunii.

Din surse demne de incredere, exista informatia ca impresarii portarului ar avea contacte cu cluburi din Grecia, Cipru, Scotia, Rusia, SUA, Australia si Arabia Saudita, discutandu-se deja despre termenii financiari ai viitorului contract. De asemenea, el ar fi pe lista celor de la Universitatea Craiova, care ii mai tatoneaza pe Silviu Lung jr. (Kayserispor), David Lazar (Astra Giurgiu) si Mihai Aioani (Chindia Targoviste), dar sunt sanse mici ca clubul oltean sa ii poate indeplini pretentiile financiare. De asemenea, el ar fi primit oferta de a deveni antrenor cu portarii la un club din Anglia, daca decide sa isi puna manusile in cui, in aceasta vara. Retras de la echipa nationala, in decembrie 2020, Pantilimon nu mai are presiunea de a ramane intr-un campionat urmarit de selectioner si ar putea alege o aventura intr-un campionat mai indepartat.

Costel Pantilimon (34 ani) a evoluat pentru Poli Timisoara (2006-2011), Manchester City (2011-2014), Sunderland (2014-2016), Watford (2016-2017), Deportivo La Coruna (2017), Nottingham Forest (2018-2020), Omonia Nicosia (2020) si Denislispor (2020-2021). Portarul de 205cm inaltime are 27 de selectii la nationala Romaniei, cu care a participat la Euro 2016. In palmaresul sau se gasesc un titlu in Premier League (2013-2014), un trofeu Cupa Ligii Angliei (2013-2014) si unul Community Shield (2012), dar si campionatul in Cipru (2019-2020).