Panica majora in Brazilia: "Bea NON-STOP dupa moartea mamei sale!" Ronaldinho se autodistruge cu petreceri INUNDATE de alcool!

Apropiatii lui Ronaldinho trag un semnal de alarma in privinta starii in care se afla fostul 'Balon de Aur'.

Brazilianul sufera cumplit dupa ce si-a pierdut mama din cauza coronavirusului. Ziarul Extra din Brazilia a stat de vorba cu mai multi prieteni de-ai starului trecut pe la Barcelona, Milan si PSG. Au aflat informatii ingrijoratoare!

"In fiecare zi merge la cate o petrecere. Incepe sa bea de dimineata. Consuma votca, whisky, gin si nu se opreste decat a doua zi dimineata. Nu e o situatie care tine de cateva saptamani, dureaza deja de ceva timp, dar acum totul s-a intensificat totul, mai ales dupa ce a murit mama lui", au spus amicii lui Dinho pentru sursa citata.

Ronaldinho locuieste intr-o vila uriasa: "Au venit prieteni de-ai sai de la Rio la o mare petrecere pe care a dat-o. Se simte singur, asa ca face gratare, danseaza, cu asta isi ocupa tot timpul."

"Traieste intr-o fortareata, are tot ce-i trebuie acolo. Ronaldinho are o inima uriasa si vrea sa fie generos cu toti prietenii lui. Dar nu toti sunt prieteni adevarati si vad ca-si face mult rau", a explicat o sursa apropiata brazilianului in Extra.

