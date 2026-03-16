Atacantul croat de 30 de ani a plecat în această iarnă din „Ștefan cel Mare”, iar la scurt timp după transfer a câștigat deja primul trofeu cu noua sa echipă.

Stipe Perica are trei goluri în cinci meciuri și a câștigat deja primul trofeu la noua echipă

Perica a semnat cu Neftchi Fergana, campioana Uzbekistanului, iar duminică a bifat primul succes important. Noua sa formație a cucerit Supercupa după victoria cu 1-0 în fața celor de la Pakhtakor.

Croatul a fost titular și a evoluat până în minutul 61, când a fost înlocuit de Zoran Marusic. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ratinho, în minutul 17.

La noua echipă, Perica a început însă foarte bine. A marcat deja trei goluri în primele cinci meciuri, mai multe decât reușise pentru Dinamo în acest sezon, când avea doar două reușite.