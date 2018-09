OFICIAL | David Beckham e patron in SUA! Cum se numeste echipa fostului star englez

Beckham a ales numele noului sau club pe care il detine la Miami. Astfel, echipa patronat de fostul star englez se va numi Inter Miami. Denumirea oficiala completa este Internacional Club de Futbol Miami.

Noul club al lui Beckham va avea drept de joc in prima liga nord-americana incepand cu 2020. Beckham a primit acceptul de a-si infiinta propriul sau club in 2007 dupa ce a contribuit semnificativ la popularizarea fotbalului in Statele Unite ale Americii o data cu transferul sau in Major League Soccer, la LA Galaxy.

Four years ago, we dreamt of a soccer club.

Today, we’re proud to announce the official crest of that club.

Join us on a journey that has only just begun.

THIS IS US. THIS IS MIAMI.#InterMiamiCF #ThisIsMiami #MLS pic.twitter.com/uw8QOA2lfG