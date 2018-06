OFICIAL | Dan Petrescu, prezentat oficial in China! Salariu urias primit de roman

Dan Petrescu a fost anuntat oficial de chinezii de la Guizhou Hengfeng printr-un scurt de comunicat de presa.

Bogdan Mara a dezvaluit ca suma la care poate ajunge Petrescu intr-un an e aproape de cea castigata de Mourinho la Manchester United. Portughezul are contract de 15 milioane de euro pe sezon in Anglia.

Petrescu has been announced as the new Hengfeng manager as Manzano 'is no longer the manager' according the same official statement. pic.twitter.com/Oirjevf3Uc