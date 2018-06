"Am misiune imposibila, e ca si cum as castiga Champions League!" Ultimul ATAC al lui Dan Petrescu inainte de plecarea din Romania: "Asta nu spuneti niciodata!"

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj, urmand sa o antreneze pe Guizhou Hengfeng, echipa aflata pe ultimul loc in prima liga din China.

"Mi-as dori sa revin candva, dar nu va depinde doar de mine. M-am simtit foarte bine, ca acasa. Si jurnalistii care au fost mult mai prietenosi decat cei de la Bucuresti. Sper ca echipa sa ajunga in grupele Champions League.



Am venit si am plecat prieteni, degeaba se speculeaza. Nu a venit intr-un an de zile un conducator care sa-mi reproseze ceva. S-a spus ca nu jucam nimic, ca sunt alte echipe spectaculoase precum Viitorul si Universitatea Craiova, insa am terminat la 20 de puncte peste acestea. Nu poti sa termini la 20 de puncte peste ei si sa nu joci nimic.



Cred ca merita mai mult respect aceasta echipa si eu. Ultimele 3 dati cand am fost in campionat: am luat titlul cu Unirea Urziceni, am stat un meci si am castigat Cupa, acum am castigat campionatul. Cand am mers la Dinamo echipa era pe ultimul loc cu 0 puncte dupa 5 etape si a terminat pe locul 4, dar asta nu se spune. Cand am mers la Al-Nasr, echipa era tot pe ultimul loc dupa 5 etape, a terminat pe locul 5 si a castigat Cupa.



Misiunea mea in China e imposibila, sa-i salvez ar fi ca si cum as castiga Champions League. Au 4 puncte dupa 11 meciuri, am o misiune imposibila. Eu voi declara acolo ca imi doresc ca la finalul contractului echipa sa fie in prima liga, daca reusesc sa-i salvez acum sau retrogradeaza si promovam apoi, nu conteaza, sa fie echipa in prima liga dupa 1 an si jumatate de contract. Vreau sa le rasplatesc increderea celor de acolo ca mi-au facut o oferte foarte greu de refuzat. Nu greu de refuzat ca daca era greu de refuzat acum vorbeam din postura de antrenor al CFR-ului.



O asemenea oferta 100% nu o voi mai avea in cariera" a spus Dan Petrescu in conferinta de presa de despartire de CFR Cluj.