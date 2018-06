Castiga 15 milioane pe an?! "Ia aproape cat Mourinho!" Incredibil. La ce echipa ajunge Dan Petrescu si ce misiune IMPOSIBILA va avea

Super Dan o paraseste astazi pe CFR. Petrescu va semna cu Guizhou Hengfeng, chipa de pe ultimul loc din China.

Va avea o misiune teribila in Asia. Dupa 11 etape, Guizhou n-are decat o victorie in campionat. In celelalte 10 meciuri a strans doar un punct! Petrescu are insa o motivatie uriasa sa continue sa spere in echipa lui. Va avea un salariu gigantic.

Oficialul CFR-ului, Bogdan Mara, spune ca Petrescu are in China un salariu apropiat de cel pe care il castiga Jose Mourinho la Manchester United. Portughezul e platit cu 15 milioane de euro pe an la Manchester United.

"Zi de zi am fost in contact cu Dan si am discutat. El ii amana pe chinezi si cauta motive sa nu mearga acolo, noi incercam sa-l tinem aproape de noi pentru ca a fost o perioada frumoasa. Chinezii tot plusau. Cand am aflat despre cati bani e vorba, am inteles cum sta treaba si n-am putut sa ne opunem. E ceva putin ireal pentru orice antrenor. Daca el reuseste sa salveze echipa, salariul sau se va apropia de cel al lui Mourinho", a spus Mara la Digisport.