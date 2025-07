Bonmati va lipsi din lotul Spaniei la meciul cu Portugalia

Aitana Bonmati, cea mai bună fotbalistă din lume în ultimele două sezoane și vedeta naționalei Spaniei, s-a alăturat lotului care va participa la Euro 2025. Aceasta fusese spitalizată și tratată pentru meningită virală, motiv pentru care a ratat amicalul cu Japonia de la Leganes, câștigat de iberice cu 3-1.

Deși a reînceput antrenamentele, aceasta va lipsi de la meciul de debut contra Portugaliei (3 iulie / Stadion Wankdorf, Berna). Campiona mondială din 2023 și câștigătoarea Nations League în 2024, Spania este considerată favorită să se impună și la Euro 2025.



Meningita este o infecție a membranelor protectoare care înconjoară creierul și măduva spinării și poate aduce decesul dacă nu este tratată rapid. Meningita virală este mai puțin gravă decât varianta bacteriană, mai rară, iar majoritatea cazurilor se ameliorează de la sine în decurs de șapte până la zece zile și pot fi adesea tratate acasă.



A câștigat Ballon d'Or Feminin în 2023 și 2024

Aitana Bonmati i Conca (27 de ani) este născută la Vilanova i la Geltru (Catalunia) și s-a format la academiile cluburilor Ribes, Cubelles și Barcelona. La senioare a evoluat pentru FC Barcelona B (2014-2016) și FC Barcelona (2016-2025). Are 2 meciuri și un gol pentru naționala Cataluniei și 76 de selecții și 30 de reușite pentru Spania.



În palmaresul său se găsesc numeroase trofee individuale, printre care Ballon d'Or Feminin (2023, 2024), The Best FIFA Women's Player (2023, 2024), Laureus World Sportswoman of the Year (2024), Golden Player Woman Award (2023, 2024), UEFA Women's Player of the Year (2022-2023), UEFA Women's Champions League Player of the Season (2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), IFFHS Women's Player of the Year (2023, 2024), dar și Women's Champions League (2020-2021, 2022-2023, 2023-2024), Primera Division (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), Copa de la Reina (2017, 2018, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2023-2024), Supercopa de Espana (2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025), Copa Catalunya (2016, 2017, 2018, 2019), UEFA Women's U17 Championship (2015), UEFA Women's U19 Championship (2017), FIFA Women's World Cup (2023) și Women's Nations League (2023-2024).



Foto - Getty Images