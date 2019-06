PARIURILE lovesc din nou!  O LEGENDA a lui Manchester United a fost amendata dupa ce a pariat! "A fost o greseala din partea mea"

Paul Scholes a fost amendat dupa ce a jucat la pariuri.

Fostul mare mijlocas al celor de la Manchester United, Paul Scholes, a fost amendat cu 9000 de euro dupa ce a recunoscut ca a pariat intre anii 2015 si 2019, 140 de meciuri.

"Doresc sa imi cer scuze, accept si inteleg pe deplin amenda impusa de F.A. A fost o greseala si nu a fost facuta cu intentia deliberata de a ignora regulile. Am crezut in mod eronat ca atat timp cat nu exista o legatura intre mine si oricare din meciurile pe care am pariat, atunci nu ar exista nicio problema. Am inteles acum ca lucrurile nu stau asa si ar fi trebuit sa iau masuri pentru a verifica acest lucru la acea data" a declarat Paul Scholes pentru BBC.

Paul Scholes a cucerit in cariera 13 titluri in cariera cu Manchester United si are peste 66 de selectii in nationala Angliei.

S-a intamplat si Romania



Si in Romania, capitanul celor de le Sportul Snagov, Valentin Barbulescu a fost suspendat pe o perioada de patru luni si amendat cu suma de 15.000 de lei de FRF, dupa ce a recunoscut ca joaca la pariuri

"Da pariez! Mi se pare un pic deplasata treaba asta cu interzisul pariurilor. Daca pariez pe Germania, Anglia, Franta, ce treaba are?" a declarat Barbulescu la acea vreme.