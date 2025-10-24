Presa din Grecia a analizat pe larg meciul, iar concluzia este unanimă: tehnicianul român a construit o echipă "gata pentru următorul pas", care și-a "ștampilat identitatea europeană".



Jurnaliștii eleni au descris victoria ca pe o "piatră de hotar", subliniind că nu este doar un rezultat mare, ci confirmarea că echipa lui Lucescu "a dobândit o identitate fotbalistică ce îi permite să stea și să joace la nivel înalt în Europa".



Modul în care PAOK a abordat meciul a fost lăudat. Echipa a intrat cu "încredere" și a arătat din primele minute că "nu a mers în Franța pentru a se adapta la ritmul adversarului". Grecii au remarcat presiunea, tranziția rapidă și eficiența "rară" care au dus la un incredibil 3-0 la pauză.



"Reacție cu mintea limpede"

Testul adevăratei valori a venit în repriza secundă. Lille a forțat, a redus din diferență și a pus o presiune uriașă. Aici, scriu jurnaliștii greci, s-a văzut adevăratul progres al echipei lui Lucescu.



"În loc să se prăbușească și să se închidă în careu încercând să apere avantajul, a reacționat cu mintea limpede", a punctat presa de la Salonic. PAOK s-a "reorganizat tactic", a gestionat ritmul și a găsit golul decisiv prin Zivkovic, la 4-3, exact când era mai mare nevoie.



Un erou neașteptat a fost portarul Tsiftsis, considerat a treia variantă pentru post. Acesta a fost numit "protagonist", dovedind "calm și personalitate". "Fără Tsiftsis, rezultatul ar fi fost diferit", au notat elenii, lăudându-i intervenția crucială din final.



Concluzia presei din Grecia este că acest succes nu e întâmplător. Este o "victorie-declarație" care arată maturitatea mentală a echipei. "PAOK nu mai este o surpriză, ci o echipă cu identitate", au încheiat aceștia.

