După ce în ultimul meci "afară", în Spania, gândul a stat mai mult la derby-ul intern care urma, acum strategia este complet diferită: Lucescu vrea un rezultat care să-i țină echipa "în viață" în Europa și forțează cu cei mai buni oameni.



Grecii traversează o perioadă excelentă. Vin în Franța din postura de lideri ai ligii Greciei și cu un moral ridicat după victoriile recente, inclusiv cea de la Atena, scor 2-0. Victoria din campionat i-a permis lui Răzvan Lucescu să gestioneze perfect lotul și să-i odihnească exact pe oamenii-cheie pentru duelul cu Lille.



Revin «greii» la ordinul lui Răzvan



Dacă în deplasarea cu Celta Vigo, tehnicianul român a fost nevoit să se gândească și la derby-ul cu Olympiakos, de data aceasta meciul următor din campionat, cu Volos (duminică), pare să fie în plan secund. Prioritatea este clară: Europa.



Astfel, jucători vitali precum Konstantelias și Taison, menajați în ultima etapă, sunt așteptați să revină direct în primul "11" împotriva francezilor, scrie sport-fm.gr. În defensivă, Michailidis este gata să reintre, în timp ce rămâne de văzut dacă Lucescu îl va debuta în Europa pe Lovren sau va miza tot pe Voliako.



La mijlocul terenului, Meite și Kamara sunt disponibili, în timp ce participarea lui Ozdoev rămâne sub semnul întrebării și va fi decisă în ultimul moment. PAOK caută un rezultat pozitiv în Franța, conștientă că urmează meciuri decisive pe teren propriu, care vor stabili soarta calificării europene.

