PAOK Salonic, echipă antrenată de românul Răzvan Lucescu, a reuşit o victorie spectaculoasă cu Lille, 4-3 joi seara în deplasare, în etapa a treia din Europa League.

PAOK a avut 3-0 la pauză, prin golurile marcate de Soualiho Meite (18), Andrija Zivkovic (23) şi Giannis Konstantelias (42), dar în a doua repriză Benjamin Andre (57) şi Hamza Igamane (68) au readus echipa gazdă în meci.

Același Andrija Zivkovic a ratat un penalty (71), însă trei minute mai târziu a realizat dubla (74) și PAOK conducea cu 4-2.

Hamza Igamane a marcat şi el al doilea gol (78), dar victoria a revenit grecilor, chiar dacă Kedziora a fost eliminat în minutul 90+9. Mai mult, VAR-ul a anulat un gol al lui Lille în minutul 90+8!

”Mințile noastre trebuie să fie acum cu gândul la Volos”



”Crazy match”, a spus la final Răzvan Lucescu, ”mințile noastre trebuie să fie acum cu gândul la Volos”, tehnicianul român făcând referire la următoarea adversară din campionatul Greciei, acolo unde PAOK a devenit lider după succesul din derby-ul cu AEK, scor 2-0.

”A fost un meci cu un adversar puternic, care joacă într-unul dintre cele mai bune campionate ale lumii, i-am surprins cu trei goluri în prima repriză, iar apoi a fost nebunia din repriza secundă”, a completat Lucescu.

