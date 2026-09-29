Liviu Antal este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale. Campion cu Oțelul în 2011, atacantul scrie istorie la un club din străinătate.

Liviu Antal, legendă la Lituania

Ajuns la 38 de ani, Liviu Antal încă evoluează în străinătate. Atacantul joacă în prezent la Zalgiris, club din Lituania la care se află la a patra experiență.

La formația din Vilnius, românul a reușit să cucerească nu mai puțin de patru trofee și, totodată, să iasă golgheter în competiția internă de două ori. Pe lângă acestea, el se mândrește și cu titlul de cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 110 reușite în 211 meciuri.

Sport.ro a purtat un dialog cu Grigore Turda, fundaș legitimat la Zalgiris. Fostul jucător de la FC Argeș a mărturisit că Liviu Antal l-a ajutat foarte mult să se acomodeze, în condițiile în care este o adevărată legendă la formația lituaniană.

„În Lituania, fotbalul este puțin diferit, în principal din cauza vremii și a climei. Liviu Antal m-a ajutat foarte mult; el este o adevărată legendă aici. M-a sprijinit enorm cu adaptarea și cu tot ce înseamnă integrarea la echipă”, a declarat Grigore Turda pentru Sport.ro.