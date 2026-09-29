EXCLUSIV „O adevărată legendă!” Fanii din străinătate, la picioarele unui fotbalist român

„O adevărată legendă!” Fanii din străinătate, la picioarele unui fotbalist român Fotbal extern
Iulian Stoica
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Un jucător român face istorie la un club important din străinătate.

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Din articol

Liviu Antal este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale. Campion cu Oțelul în 2011, atacantul scrie istorie la un club din străinătate.

Liviu Antal, legendă la Lituania

Ajuns la 38 de ani, Liviu Antal încă evoluează în străinătate. Atacantul joacă în prezent la Zalgiris, club din Lituania la care se află la a patra experiență.

La formația din Vilnius, românul a reușit să cucerească nu mai puțin de patru trofee și, totodată, să iasă golgheter în competiția internă de două ori. Pe lângă acestea, el se mândrește și cu titlul de cel mai bun marcator din istoria clubului, cu 110 reușite în 211 meciuri.

Sport.ro a purtat un dialog cu Grigore Turda, fundaș legitimat la Zalgiris. Fostul jucător de la FC Argeș a mărturisit că Liviu Antal l-a ajutat foarte mult să se acomodeze, în condițiile în care este o adevărată legendă la formația lituaniană.

„În Lituania, fotbalul este puțin diferit, în principal din cauza vremii și a climei. Liviu Antal m-a ajutat foarte mult; el este o adevărată legendă aici. M-a sprijinit enorm cu adaptarea și cu tot ce înseamnă integrarea la echipă”, a declarat Grigore Turda pentru Sport.ro.

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Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris
Liviu Antal și coregrafia pregătită de fanii lui Zalgiris Vilnius / Foto: Facebook FK Zalgiris Vilnius
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Grigore Turda, aproape de revenirea în SuperLiga?!

Întrebat dacă este tentat de o revenire în SuperLiga, fundașul a expus că au existat mai multe discuții în mercato de vară, însă nu s-a pus problema, în condițiile în care este încă sub contract. Dacă va exista interes și în iarnă, Grigore Turda a transmis că nu ar spune „nu” unei oferte importante.

„Au fost discuții și din România în perioada de mercato pentru o eventuală revenire, dar în momentul de față încă sunt sub contract. O să văd din iarnă dacă vor apărea alte variante”, a mai spus Grigore Turda.

CV-ul lui Grigore Turda

Grigore Turda a făcut primii pași în fotbal la CSM Sighet, iar ulterior a fost legitimat la Foresta Suceava, Armătura Zalău, Pandurii Târgu Jiu, FC Argeș, FC Voluntari, Gloria Buzău și FK Sarajevo. Fundașul evoluează în prezent la Zalgiris, în Lituania.

  • 300.000 de euro este cota lui Grigore Turda
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