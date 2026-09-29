Cele două naționale s-au întâlnit pe Arena Națională în a doua rundă din urna valorică ”B” UEFA Nations League. După 1-2 cu Suedia la Solna, România a pierdut și la București contra Bosniei și a înregistrat, așadar, al doilea eșec consecutiv sub comanda lui Gheorghe Hagi.

Față de primul meci cu Suedia, Hagi a apelat la o alcătuire total diferită cu Bosnia, iar asta pare că a costat enorm prima reprezentativă în duelul de la București.

Marius Lăcătuș: ”Gică a riscat mult! Dacă nu făcea asta, am fi putut obține un rezultat pozitiv”

Marius Lăcătuș susține că în cazul în care nu ar fi existat schimbările respective și s-ar fi mers pe aceeași jucători ca la Solna, atunci rezultatul ar fi putut fi pozitiv pentru selecționata lui Gheorghe Hagi împotriva Bosniei.

”E greu cu ritmul ăsta de meciuri la patru zile. E greu să alcătuiești două echipe care să facă față la nivelul celei de-a doua grupe valorice. Gică a riscat foarte mult, dar și-a asumat. Poate, dacă nu aveau loc atâtea modificări în primul '11', am fi putut să obținem un rezultat pozitiv.

Din păcate, lucrurile nu au stat deloc bine. Când înlocuiești nouă jucători față de meciul cu Suedia, e normal să ai de suferit. În primul rând, la omogenitate, apoi la modul în care s-a exprimat fiecare pe postul pe care a jucat.

S-a văzut, cred eu, că atât Coubiș, cât și Eissat nu sunt neapărat jucători de bandă. Chiar dacă Eissat a reușit o pasă de gol, aportul ofensiv al celor doi a fost scăzut. Nu mai vorbesc de zona centrală din linia defensivă, Burcă-Matei. De asta vorbeam de omogenitate. Cred că puteau mult mai mult, cel puțin la două sau chiar trei goluri, să rezolve fazele defensive, încât să nu primim acele goluri”, a spus Lăcătuș la Digi Sport.

Jucătorii folosiți de România contra Suediei:

Ionuț Radu - Andrei Rațiu, Virgil Ghiță, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Nicușor Bancu - Tudor Băluță (Vladimir Screciu) - Ianis Hagi (Florin Tănase), Răzvan Marin (Nicolae Stanciu), Dennis Man (Vlad Dragomir) - Louis Munteanu (Valentin Mihăilă)

Jucătorii folosiți de România contra Bosniei: