Cornel Dinu, tiradă după ce un angajat FRF i-a luat apărarea lui Ilie Dumitrescu: „Preș federal! Servitor și numărător de cornere”

Cornel Dinu, tiradă după ce un angajat FRF i-a luat apărarea lui Ilie Dumitrescu: „Preș federal! Servitor și numărător de cornere” Nationala
SPORT.RO
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Cornel Dinu, discurs dur la adresa unui angajat FRF.

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Cornel DinuAndrei VochinIlie Dumitrescu
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După înfrângere contra Bosniei, Andrei Vochin a sărit în apărarea colegului său de la FRF, Ilie Dumitrescu. Consilierul lui Răzvan Burleanu a oferit un argument care l-a deranjat pe Cornel Dinu, anume înfrângerea României cu Cehoslovacia din 1993.

Cornel Dinu, tiradă la adresa lui Andrei Vochin

La acel moment, adversarii „tricolorilor” se impuneau cu scorul de 5-2, în condițiile în care cehoslovacii au marcat două goluri în dublă inferioritate numerică.

Cornel Dinu se afla pe bancă la acel duel, iar acesta nu a rămas indiferent la cele spuse de Andrei Vochin. Fostul selecționer l-a descris în termeni duri pe apropiatul lui Răzvan Burleanu, cum ar fi „preș federal”, „servitor” și „numărător de cornere”, ca ulterior să prezinte cum a stat, de fapt, situația din 1993.

„Numai un preș federal, un servitor și un numărător de cornere al Federației putea să aibă o asemenea afirmație în apărarea lui Ilie Dumitrescu, invocând meciul de la Kosice, care a fost un meci de fatalitate în care eu am greșit și am recunoscut asta, dar doar cu ceea ce înseamnă portarul. Noi am avut atunci superioritate numerică în ultimele 20 de minute, când scorul era 3-2 pentru cehi, care au mai beneficiat de 2 lovituri libere. Nu m-au învins din joc direct, pe câmp, ci din două lovituri libere, marca greșelilor lui Lung, și am recunoscut că a fost greșeala fatală ce a dus la acel meci de la Kosice.

El a făcut comparația asta pentru că ambii sunt slujbași federali și se apără între ei, fiind preșuri ale Federației actuale și așa-ziși experți în fotbal. Eu cu Vochin am mai avut niște clinciuri tot pe sistemul ăsta, cu Federația. Acum a găsit prilejul să-l apere pe Ilie Dumitrescu, invocând un meci care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat acum. La Kosice a fost un meci de fatalitate care se întâmplă la 100 de ani. Nu se poate face o asemenea comparație”, a declarat Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

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