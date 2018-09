"Nu stiu ce sa mai fac, nu voi accepta asa ceva!" Neymar face SCANDAL dupa ultimul meci al Braziliei! Ce a patit

Neymar considera ca este persecutat!

Neymar s-a enervat dupa partida amicala castigata de Brazilia cu El Salvador cu scorul de 5-0. In ciuda succesului, Neymar considera ca este o victima a arbitrajelor - chiar inainte de pauza, Neymar a primit cartonas galben la o cadere in careu, faza la care starul lui PSG spune ca a fost faultat.



"Nu stiu ce trebuie sa fac pentru a trai cu asta (reputatia), in niciun caz nu voi accepta o astfel de situatie. Cred ca trebuie sa se termine. Dar nu depinde de mine, nici macar nu am spus ceva, mi-am vazut de fotbal. Este lipsa de respect, nu doar fata de mine ci si fata de colegii mei.



Sa joci cu un cartonas galben este dificil. Tipul vine aici sa arbitreze echipa nationala a Braziliei, o nationala uriasa, si face asta... Nu cred ca e corect. Daca nu vrea sa dea penalty, nu-i nicio problema, dar cartonasul a fost inutil" a spus Neymar pentru Globo Esporte.

Neymar a vorbit si despre victoria cu El Salvador, 5-0, cea in care a marcat un gol si a pasat la 3 reusite: "Sunt genul de jucator care de fiecare data cand primesc mingea, ma uit doar in fata. Caut o solutie, incerc sa creez ceva, o sansa de gol.



Asta vreau sa le transmit si colegilor mei. Echipa noastra joaca fotbal cu bucurie, Tite a spus si el asta si vreau si eu sa ma bucur de meciuri pentru ca este dificil. Sa joci pentru Brazilia este visul fiecaruia dintre noi, asa ca trebuie sa ne aratam afectiunea si dragostea pentru asta" a mai spus Neymar.