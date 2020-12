"Idioti sunt peste tot!" Adrian Ursea comenteaza incidentul rasist de la PSG - Basaksehir! Ce spune antrenorul lui Nice despre Romania

Adrian Ursea a devenit antrenor principal la Nice, dupa ce Patrick Vieira a fost concediat de clubul din Ligue 1.

Devenit antrenor principal la Nice, romanul Adrian Ursea nu a ramas indiferent de incidentul care s-a petrecut in Champions League la meciul PSG - Basaksehir.

Ursea condamna atitudinea lui Sebastian Coltescu si spune ca incidentul care a avut loc la meciul lui PSG nu trebuie asociat cu imaginea Romaniei:

"M-a intristat teribil sa vad ce s-a intamplat. E groaznic, nu se mai opreste aceasta problema. Idioti sunt peste tot. Noi deja suntem intr-o pozitie delicata. Nu putem accepta astfel de lucruri.

Jucatorii au fost curajosi. Cred ca au mai fost cazuri in trecut, cand jucatorii, chiar si singuri, au ales sa iasa de pe teren. Aici a fost o actiune colectiva a celor doua echipa, un mesaj foarte puternic.

Ar trebui sa oprim acest nonsens pentru totdeauna, sa mergem inainte si sa avem grija de fotbal. Eu am locuit in Elvetia in ultimii 30 de ani, chiar mai bine, iar in ultima vreme am fost aici, in Franta.

Indiferent ca esti de origine romana sau de o alta origine, idioti sunt peste tot. Originea nu are legatura cu asta. Romania este o tara frumoasa, cu multe valori, iar cateva persoane nu ar trebui sa influenteze imaginea intregii populatii", a spus Adrian Ursea, potrivit Le Figaro.

Ursea le-a mai antrenat in cariera pe Servette, Meyrin si Xamax din Elvetia, iar in Franta a mai fost antrenor secund la Nice.