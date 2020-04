"Nu exista niciun motiv pentru care sa oprim campionatul!" Tot fotbalul din Europa e oprit, Belarus continua sa fie pe dos! Decizia luata ASTAZI de federatie

Campionatul din Belarus se va disputa in continuare, dupa ce astazi a avut loc o noua intalnire a federatiei.

Federatia de Fotbal din Belarus a avut astazi o noua intalnire prin care au discutat pe tema situatiei actuale din cauza pandemiei de Covid-19.

Belarus este singura tara din Europa in care campionatul nu a fost suspendat, iar decizia ramane valabila in continuare. Pandemia de coronavirus a lovit intreaga lume, insa secretarul general al forului din Belarus spune ca in tara lor totul este sub control si "nu exista niciun motiv" pentru care ar trebui oprit campionatul:

"Urmarim situatia zilnic si avem incredere in sistemul medical, insa, pana acum, nu exista niciun motiv pentru care sa oprim campionatul. Stim ca situatia din unele tari este foarte serioasa, insa ne-am consultat cu autoritatile din Belarus si am decis ca meciurile sa se dispute in continuare, cel putin pentru moment", a spus Sergei Zhardetski pentru ESPN.

Mai multe tari au cumparat in ultima perioada drepturile TV pentru a difuza meciurile din Belarus, printre care s-au regasit Rusia, Ucraina, Israel sau India.

351 de cazuri de Covid-19 au fost confirmate pana in prezent in Belarus si 4 decese.

