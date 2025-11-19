Fostul jucător de la Real Madrid și PSG este convins că a luat cea mai bună decizie când a semnat în Qatar Stars League.



Ajuns în această vară la Al Arabi, spaniolul a dat peste o mică colonie iberică, dar și peste un antrenor român hotărât să facă performanță. Deși a fost atras inițial la echipă de Pablo Amo, Sarabia lucrează acum sub indicațiile lui "Guriță" și susține că acomodarea a fost una rapidă și extrem de plăcută.



Într-un interviu acordat pentru platformele oficiale ale ligii, fotbalistul de bandă a ținut să demonteze mitul că jucătorii merg în Qatar doar pentru vacanță. Sarabia le-a promis fanilor implicare totală.



"A fost foarte bine pentru mine. Știu că nu am greșit venind în Qatar. Când am ajuns, am găsit oameni incredibili, foarte primitori și sunt chiar mândru. Sunt fericit să fiu aici. Promit că voi da totul mereu: în fiecare săptămână, în fiecare zi, la fiecare antrenament. Sper să câștigăm multe meciuri aici", a spus Sarabia.



"Real Madrid este echipa mea"



Trecut prin vestiarele unor giganți precum PSG sau Sevilla, Sarabia nu își uită rădăcinile. Fotbalistul care mai are contract cu trupa lui Contra până în 2027 a recunoscut că inima sa a rămas pe Santiago Bernabeu.



"Real Madrid este echipa mea din Spania, evident. Am jucat acolo mulți ani. Referința mea e Cristiano, pentru mentalitate. Mereu vrea să progreseze. Dar Sergio Ramos este unul dintre cei mai dificili adversari împotriva cărora poți ataca. Are o personalitate uriașă, e puternic și foarte inteligent", a mai transmis Sarabia.

