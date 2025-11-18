VIDEO Centrul Vienei, ocupat! 25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei

Centrul Vienei, ocupat! 25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei CM 2026
După 3-1 contra României, Bosnia și Herțegovina visează la calificarea directă la Cupa Mondială de anul viitor, iar o victorie contra Austriei ar garante biletele pentru naționala lui Sergej Barbarez.

Cu doar două puncte sub liderul Austria, Bosnia și Herțegovina a plecat la Viena cu un moral extraordinar după victoria împotriva României. Edin Dzeko și compania vor fi încurajați de aproximativ 25.000 de spectatori pe Ernst Happel Stadion, potrivit estimărilor din presa bosniacă.

25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei

Entuziasmul a fost uriaș în rândul fanilor bosniaci după victoria contra României de sâmbătă seară. Mulți suporteri au sosit la Viena încă de luni și au ocupat centrul capitalei Austriei, scrie Sportsport. Petrecerea și scandările au continuat până noaptea târziu.

Ernst Happel Stadion are o capacitate de puțin peste 50.000 de locuri, iar la ora meciului ar urma să fie împărțit în două părți egale de austrieci și bosniaci.

"Nu tratez acest meci ca pe un bonus, ci ca pe o șansă unică de a merge la Cupa Mondială. Văd în ochii jucătorilor mei dorința de a câștiga și de a merge la turneul final", a spus selecționerul Sergej Barbarez, la conferința de presă de dinainte de joc.

În cazul în care nu se va impune la Viena, Bosnia și Herțegovina va juca la barajul din luma martie, din postura de ocupantă a locului secund în calificări.

FIFA îi permite Bosniei să îl folosească pe Emir Karic la meciul cu Austria

Chiar în seara de dinaintea jocului decisiv de la Viena, Bosnia și Herțegovina a primit o veste excelentă. Emir Karic (28 de ani), un fotbalist născut în Austria și legitimat la Sturm Graz, a primit dreptul de a reprezenta naționala Bosniei în partida din Austria.

Karic, care are și cetățenie bosniacă, a evoluat pentru naționalele de juniori ale Austriei, însă niciodată la seniori. Fundașul stânga de la Sturm Graz a primit acum acordul FIFA de a juca pentru Bosnia și Herțegovina.

"Luni seară, târziu, Federația Bosniacă de Fotbal a primit confirmarea oficială că Emir Karic poate juca pentru naționala noastră.

FIFA a acceptat solicitarea lui Karic și a Federației Bosniace de Fotbal privind schimbarea echipei naționale. El va fi la dispoziția selecționerului Sergej Barbarez începând cu meciul de diseară contra Austriei", a transmis Federația din Bosnia, marți dimineață.

La meciul cu România, de sâmbătă seară, Emir Karic nu a putut fi nici măcar rezervă, având în vedere că FIFA nu îi dăduse încă drept de joc.

Karic este campion al Austriei cu Sturm Graz. În acest sezon, fundașul stânga a strâns 21 de partide și a oferit 3 pase decisive la echipa de club.

