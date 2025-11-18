Cu doar două puncte sub liderul Austria, Bosnia și Herțegovina a plecat la Viena cu un moral extraordinar după victoria împotriva României. Edin Dzeko și compania vor fi încurajați de aproximativ 25.000 de spectatori pe Ernst Happel Stadion, potrivit estimărilor din presa bosniacă.

25.000 de bosniaci la meciul decisiv pentru Mondial contra Austriei



Entuziasmul a fost uriaș în rândul fanilor bosniaci după victoria contra României de sâmbătă seară. Mulți suporteri au sosit la Viena încă de luni și au ocupat centrul capitalei Austriei, scrie Sportsport. Petrecerea și scandările au continuat până noaptea târziu.

Ernst Happel Stadion are o capacitate de puțin peste 50.000 de locuri, iar la ora meciului ar urma să fie împărțit în două părți egale de austrieci și bosniaci.

"Nu tratez acest meci ca pe un bonus, ci ca pe o șansă unică de a merge la Cupa Mondială. Văd în ochii jucătorilor mei dorința de a câștiga și de a merge la turneul final", a spus selecționerul Sergej Barbarez, la conferința de presă de dinainte de joc.



În cazul în care nu se va impune la Viena, Bosnia și Herțegovina va juca la barajul din luma martie, din postura de ocupantă a locului secund în calificări.

