Fostul mijlocaș de la FCSB și Farul Constanța se antrenează deja sub comanda sa în Ghencea, iar mutarea este o chestiune de zile.



Oprița și-a arătat încrederea totală în calitățile jucătorului de 28 de ani, considerându-l o achiziție de marcă pentru Liga 2.



"Se antrenează cu Steaua, sperăm să rezolvăm transferul lui şi să-i facem contract. Săptămâna asta sperăm să-l rezolvăm. E un jucător în care am încredere, un jucător de echipa naţională. E clar că e un plus-valoare pentru noi. Pretenţiile sale nu sunt foarte mari pentru calitatea pe care o are", a spus tehnicianul Stelei.



De la debutul la națională la 19 ani, la Liga 2



Văzut în urmă cu câțiva ani drept unul dintre cei mai talentați fotbaliști români, Dragoș Nedelcu a debutat pentru naționala mare la doar 19 ani. Cariera sa nu a urmat însă traiectoria anticipată, iar acum, la 28 de ani, se pregătește de prima sa experiență în eșalonul secund din România.



Cariera lui Nedelcu a inclus echipe precum Farul Constanța, FCSB și o scurtă aventură în a doua ligă germană, la Fortuna Dusseldorf. Pe lângă cele șase prezențe la naționala de seniori, el a fost un om de bază la toate loturile de tineret ale României.



Valoarea sa de piață a scăzut dramatic în ultimii ani, de la un vârf de 1,5 milioane de euro atins în 2017 , la 350.000 de euro în prezent.

