E gata cu Cristiano Ronaldo! Sora lui i-a anunțat retragerea

E gata cu Cristiano Ronaldo! Sora lui i-a anunțat retragerea Fotbal extern
SPORT.RO
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Sora lui a făcut anunțul.

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În urmă cu 23 de ani, Cristiano Ronaldo și-a făcut debutul la naționala Portugaliei. Lusitanul a bifat 231 de selecții și și-a trecut în cont nu mai puțin de 145 de goluri.

E gata cu Cristiano Ronaldo!

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Foto: Imago

De la 02:00 ora României, Portugalia o întâlnește pe Croația la Toronto, pe ”BMO Field”, în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Va fi al 232-lea meci pentru Cristiano Ronaldo, care a fost deja anunțat titular. Va putea fi, de asemenea, și ultimul la națională, în cazul în care portughezii vor fi înfrânți de croați.

Sora lui, Katia, a făcut anunțul: ”Bucurați-vă cât mai puteți! Se termină repede. Din informația pe care o am, dintr-o sursă de bază, ăsta e ultimul său dans!”, a spus ea la SportTV, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Cristiano Ronaldo a înscris primul gol pentru naționala Portugaliei la EURO 2004, împotriva Greciei, în eșecul cu 2-1 de pe ”Estadio do Dragao”, din Porto.

La acest turneu final, lusitanul a realizat o ”dublă” în a doua rundă din faza grupelor, împotriva Uzbekistanului, într-un meci încheiat 5-0 pentru selecționata portugheză.

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