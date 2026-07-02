E gata cu Cristiano Ronaldo! Sora lui i-a anunțat retragerea

În urmă cu 23 de ani, Cristiano Ronaldo și-a făcut debutul la naționala Portugaliei. Lusitanul a bifat 231 de selecții și și-a trecut în cont nu mai puțin de 145 de goluri.

Ivana Knoll, fără inhibiții la meciul Portugalia - Croația! A întors toate privirile în tribune la Toronto

Foto: Imago

De la 02:00 ora României, Portugalia o întâlnește pe Croația la Toronto, pe ”BMO Field”, în ”16”-imile turneului final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Va fi al 232-lea meci pentru Cristiano Ronaldo, care a fost deja anunțat titular. Va putea fi, de asemenea, și ultimul la națională, în cazul în care portughezii vor fi înfrânți de croați.

Sora lui, Katia, a făcut anunțul: ”Bucurați-vă cât mai puteți! Se termină repede. Din informația pe care o am, dintr-o sursă de bază, ăsta e ultimul său dans!”, a spus ea la SportTV, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.