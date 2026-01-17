Echipa naţională a Nigeriei a cucerit medalia de bronz a Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins sâmbătă seara, la Casablanca, naţionala Egiptului, cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare.

Nigeria s-a consolat cu bronzul



Eliminată de ţara gazdă, Maroc, în semifinalele Cupei Africii pe Naţiuni, Nigeria s-a consolat cu bronzul competiţiei. La Casablanca, pe stadionul Mohammed V, finala mică, dintre Egipt şi Nigeria, a fost una echlilibrată, în care nigerienii chiar au marcat de două ori, prin Paul Onuachu (minutul 38) şi apoi prin Ademola Lookman (minutul 46), dar golurile au fost anulate după verificarea VAR. În absenţa lui Victor Osimhen, care a rămas pe bancă, Akor Adams a avut şi el ghinion spre finalul meciului (minutul 80), în timp ce din tabăra „faraonilor” doar Mohamed Salah a reprezentat o ameninţare pentru poarta „vulturilor”, în minutul 28.



La loviturile de departajare, nigerienii au fost mai lucizi, transformând de patru ori (Adams, Simon, Iwobi şi Lookman) şi ratând o singură dată, prin Dele-bashiru, în timp ce de la egipteni au ratat vedetele Salah şi Marmoush, înscriind Rabia şi Saber. Prea puţin însă şi Nigeria s-a impus cu 4-2, cucerind a noua medalie de bronz din istoria participărilor sale la Cupa Africii pe Naţiuni.

