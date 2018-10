"Niciodata nu a fost mai simplu de decis cine merita Balonul de Aur" Alegerea cu totul neasteptata a lui Platini

Fostul presedinte UEFA vine cu o declaratie surprinzatoare cel putin pentru fanii lui Messi, Ronaldo si Mbappe.

Michel Platini surprinde lumea fotbalului cu o declaratie care i-a lasat cu gura cascata pana si pe specialisti. Francezul spune ca fotbalistul care merita balonul de aur in acest an este nimeni altul decat Varane de la Real Madrid.

"Niciodata nu a fost mai simplu sa decid cine merita Balonul de Aur", a spus Platini pentru RMC.

Platini vine cu argumentul ca Varane este unicul fotbalist care a castigat atat Champions League cat si Campionatul Mondial in acelasi sezon.

"Avem un singur fotbalist care a castigat si Champions League si Campionatul Mondial si se numeste Varane. In mod normal ar exista o dezbatere intre Ronaldo si Messi, dar in acest an avem un singur fotbalist care a castigat tot ce se putea. Varane este un fotbalist foarte foarte bun", a spus fostul presedinte UEFA.

Castigatorul Balonului de Aur urmeaza sa fie desemnat in data de 3 decembrie. Pe langa Messi, Ronaldo si Varane, printre candidati se mai afla si Neymar, Isco, Ramos, Bale, Mbappe, Griezmann si Luis Suarez.