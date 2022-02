Neymar, pus la zid după șutul penibil de la 11 metri! ”Cel mai prost executat penalty din istorie”

Paris Saint-Germain a făcut un meci catastrofal aseară, 1-3 cu FC Nantes în Ligue 1, iar supervedetele Lionel Messi, Kylian Mbappe și Neymar s-au făcut de râs.

L'Equipe i-a notat cu 4 pe Messi și Mbappe, în timp ce cu Neymar a fost mai generoasă, brazilianul primind 5 și pentru că a marcat singurul gol al lui PSG.

Însă execuția lui Neymar de la penalty-ul ratat în minutul 59, de-a dreptul penibilă, i-a înfuriat pe fanii lui PSG. Iar de aici până la a numi șutul brazilianului de la 11 metri drept ”cel mai prost executat penalty din istorie” nu a fost decât un singur pas.

Alban Lafont, portarul lui Nantes, a apărat fără probleme ”pasa” lui Neymar. De altfel, portarul lui Nantes a fost eroul partidei și a intrat in istoria L'Equipe.

Goalkeeper-ul francez născut în Burkina Faso a fost notat cu 10 pentru cele opt parade extraordinare din meciul cu PSG, devenind abia al treisprezecelea fotbalist care primește nota maximă în istoria ziarului.

