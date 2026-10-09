Neymar a revenit în forță după accidentare! Starul brazilian, „dublă” pentru Santos

Echipa antrenată de portughezul Leonardo Jardim a avut posesia mingii şi a condus la pauză cu 2-0, prin golurile marcate de Danilo(44) şi Lucas Paqueta (45+4).

Cuca, antrenorul lui Santos, l-a introdus la pauză pe Neymar, refăcut după o accidentare, iar starul a marcat de două ori în ultimele zece minute, din penalty-uri (82, 87).

Flamengo, deja calificată în semifinalele competiţiei Copa Libertadores, e neînvinsă de şapte meciuri în prima ligă braziliană (şase victorii şi un egal), în timp ce Santos este neînvinsă şi ea de şapte meciuri (cinci victorii şi două egaluri).

Cu acest egal, Flamengo este lider, cu 61 de puncte, urmată de Palmeiras, 60 de puncte, etc. Santos se află pe locul 8 în Serie A braziliană, cu 42 de puncte, scrie Agerpres.