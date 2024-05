Al Hilal şi-a asigurat, sâmbătă, al patrulea titlu de campioană a Arabiei Saudinte în ultimii cinci ani, iar superstarul portughez Cristiano Ronaldo de la Al Nassr a ratat din nou şansa de a cuceri trofeul.

Al Hilal, care l-a recrutat pe Neymar în vara anului trecut, dar care a rămas fără brazilianul accidentat din octombrie, s-a impus cu 4-1 pe terenul ultimei clasate, Al-Hazem.

Încă neînvinsă în 31 de meciuri de campionat, Al Hilal are acum 12 puncte avans faţă de Al Nassr, cu trei etape rămase de disputat.

După ce s-a alăturat lui Al Nassr în ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo (39 de ani) a încheiat un al doilea sezon în Arabia Saudită fără să câştige campionatul.

De la transferul răsunător al portughezului în regatul bogat în petrol, alte nume mari din fotbal au semnat contracte profitabile cu mai multe cluburi din ţară, printre care Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté şi Riyad Mahrez.

Membrii "Big Four" saudit - Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, clubul lui Benzema, şi Al Ahli, echipa lui Mahrez - aparţin Fondului public de investiţii (PIF), un fond suveran de investiţii care lucrează pentru a diversifica economia saudită.

Al Hilal şi Al Nassr urmează să se întâlnească în finala Cupei Regelui, pe 31 mai.

