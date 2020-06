Varianta Liverpool a picat! Timo Werner vrea sa mearga la alta echipa din Premier League! Care e destinatia aleasa de german

Despre Timo Werner, inainte de pandemia de coronavirus, ziarele scriau ca va ajunge pe Anfield.

Lucrurile s-au complicat si acest transfer nu se va mai concretiza. Cu toate acestea, fotbalistul in varsta de 24 de ani are in vedere mutarea in Premier League.

El isi doreste sa mearga la Chelsea si sa fie pregatit de Frank Lampard. "Atractia" este reciproca, echipa londoneza urmand a activa clauza contractuala in valoare de 60 de milioane de euro, care expira pe 15 iunie.

Potrivit Bild, Werner va primi un contract pe 5 ani si va castiga peste 10 milioane de euro anual.

In prezent, Timo Werner este atacantul lui RB Leipzig, contractul sau cu nemtii fiind valabil pana in 2023. El a fost transferat in 2016, de la Stuttgart, contra sumei de 14 milioane de euro. De atunci, fotbalistul a adunat 122 de aparitii in tricoul echipei de pe Red Bull Arena, inscriind 75 de goluri.