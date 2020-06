Timo Werner e PERLA coroanei! Cum va arata Chelsea odata cu transferul SUPER-ATACANTULUI de la Leipzig

Frank Lampard pare a se bucura de sustinerea totala a lui Roman Abramovich atunci cand vine vorba de continuarea revolutiei sale pe Stamford Bridge.

Cosmin Craciun

Lampard este aproape sa califice echipa in Champions League, iar o asfel de reusita ar insemna enorm pentru tanarul manager, dar si pentru club, avand in vedere imposibilitatea de a transfera. Dupa doua ferestre in care nu a putut aduce pe nimeni din cauza unei interdictii impuse de FIFA, Chelsea are posibilitatea de a muta din nou pe piata transferurilor. Chiar daca a reusit sa il aduca pe Christian Pulisic de la Dortmund inaintea embargoului, clubul lui Abramovich are nevoie de intariri in vederea implicarii in lupta la titlu din sezonul viitor.

Frank Lampard a declarat ca ii mai trebuie un atacant, asa ca Chelsea este foarte aproape de a oficializa transferul lui Timo Werner, varful lui Leipzig. Pe langa un marcator, legenda londonezilor vrea sa isi completeze lotul cu un fundas stanga si un aparator central, iar tintele nu sunt deloc nume de neglijat. Iata cum poate arata echipa lui Chelsea in urmatoarea stagiune, in sistemul 4-2-3-1, preferat de Lampard.

Portar - KEPA ARIZABALAGA (25 de ani) - spaniolul nu a avut un sezon bun si a fost profund afectat de o criza in plan personal, dar pare greu de crezut ca Chelsea va renunta la cel mai scump goalkeeper din istoria fotbalului.

Fundas dreapta - REECE JAMES (20 de ani) - a impresionat in meciurile disputate in actuala editie a Premier League, dar si in Champions League si are toate sansele sa fie titular.

Fundas central - FIKAYO TOMORI (22 de ani) - a evoluat excelent pentru Chelsea in prima parte a sezonului, dar apoi a fost scos din joc de o accidentare. Englezul si-a revenit si va fi din nou parte din primul 11 al londonezilor.

Fundas central - ANDREAS CHRISTENSEN (24 de ani) - aparatorul danez a crescut in evolutii si pare a fi apreciat de Lampard. Totusi, concurenta de pe postul de fundas central este puternica, avand in vedere ca mai sunt in lot si Antonio Rudiger sau Kurt Zouma, iar Chelsea vrea un fundas central cu experienta. Se vorbeste depsre Kalidou Koulibaly, de la Napoli.

Fundas stanga - BEN CHILWELL (23 de ani) - jucatorul vrea sa se transfere pe Stamford Bridge, insa se pare ca Leicester vrea nu mai putin de 80 de milioane de lire in schimbul sau. Chelsea incearca sa il aduca, dar are si alternativele Telles (FC Porto) si Tagliafico (Ajax). Variantele actuale, adica Marcos Alonso si Emerson Palmieri, nu il multumesc pe Lampard, care vrea mai multa siguranta defensiva.

Mijlocas central - N’GOLO KANTE (29 de ani) - daca va ramane pe Stamford Bridge, Kante isi poate recapata vechiul rol de mijlocas defensiv, dupa ce Sarri i-a dat sarcini mai ofensive odata cu aducerea lui Jorginho. Fostul mijlocas al lui Napoli s-ar putea reuni cu tehnicianul italian la Juve.

Mijlocas central - MATEO KOVACIC (26 de ani) - croatul trecut si pe la Inter si Real Madrid pare a fi atins maturitatea fotbalistica si a fost considerat de multi experti drept cel mai bun fotbalist de la Chelsea in sezonul actual.

Aripa dreapta - HAKIM ZIYECH (27 de ani) - marocanul adus de la Ajax va fi cu siguranta parte din primul 11 al lui Chelsea. Este primul transfer facut la cererea lui Lampard si il va inlocui pe Willian, al carui contract nu o sa fie prelungit.

Mijlocas central ofensiv - MASON MOUNT (21 de ani) - titular de drept in acest sezon, englezul si-a facut debutul si la nationala, asa ca este greu de crezut ca o sa sara din schema.

Aripa stanga - CHRISTIAN PULISIC (21 de ani) - adus de la Dortmund, americanul a jucat foarte bine in primele meciuri pentru Chelsea, dar apoi s-a accidentat. Pare a fi un inlocuitor excelent pentru Eden Hazard, asa ca fanii londonezilor se pot astepta sa il vada jucand titular in urmatoarea stagiune.

Atacant - TIMO WERNER (24 de ani) - doar oficializarea transferului sau mai lipseste, inainte ca neamtul sa fie noul atacant al lui Chelsea. Varf extrem de eficient si neiertator in fata portii, Werner va avea totusi o misiune dificila in fata defensivelor aglomerate si dure din Premier League.

Nu se stie, inca, ce se va intampla cu Tammy Abraham odata cu aducerea lui Werner. Tanarul Abraham a inscris de 15 ori in 34 de meciuri jucate in actuala stagiune si, desi a fost si el afectat de accidentari, a devenit unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de pe Stamford Bridge. Incert este si viitorul lui Jorginho, dorit de Juve, dar si al lui Callum Hudson-Odoi, un alt tanar de mare perspectiva. In varsta de 19 ani, Odoi este implicat intr-un scandal grav, fiind acuzat de viol.

Parte din lotul lui Chelsea vor fi si Willy Caballero si Olivier Giroud, care si-au prelugit contractele recent, dar si tanarul Billy Gilmour. Scotianul a impresionat in meciurile jucate in acest sezon si ar putea fi chiar titular. Lampard se va putea baza si pe Ethan Ampadu, fundasul care va reveni pe Stamford Bridge dupa imprumutul la Leipzig, Cesar Azpilicueta, Ross Barkley, dar si Ruben Loftus-Cheek. Accidentat pe parcursul actualei stagiuni, Loftus-Cheek este asteptat de fanii lui Chelsea, dar si de Lampard sa revina si sa se impuna la mijlocul terenului. Stilul sau de joc este asemanator cu cel al ui Michael Ballack sau Paul Pogba, fiind un mijlocas box-to-box.

Sunt si alti fotbalisti care ar putea reveni la Chelsea, dupa imprumuturi, precum Victor Moses, Davide Zappacosta, Tiemoue Bakayoko, Matt Miazga, Danny Drinkwater, Kenedy, Mario Pasalic, Charly Musonda sau Abdul Baba Rahman. Insa sansele ca ei sa joace sunt infime, asa ca cel mai probabil vor fi imprumutati din nou sau vanduti definitiv.