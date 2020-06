Leipzig ramane fara unul dintre cei mai importanti jucatori! Timo Werner pleaca de la echipa 

Timo Werner a impresionat in acest sezon in tricoul lui Leipzig, iar ofertele pentru tanarul jucator nu au intarziat sa apara.

Al doilea cel mai bun marcator din Bundesliga, Timo Werner va pleca de la Leipzig, dupa cum a confirmat chiar antrenorul echipei, Julian Nagelsmann.

"Nu putem face nimic in cazul lui Timo Werner. Stie foarte bine ce are aici, la Leipzig. Mereu i-am spus ca are multe sanse sa progreseze, insa nu stiu daca il ajuta sa ii spun asta in fiecare zi.

Un fotbalist trebuie sa simta dorinta de progres. Daca nu o are la club, nu pot schimba eu asta, chiar daca ii spun zilnic sa ramana. Este viata lui, este vorba despre cariera lui, decizia e la el. Nu stiu ce i-as mai putea spune", a declarat Nagelsmann conform cotidianului Mirror.